お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が21日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）にゲスト出演。1月から6キロ体重が増えたと明かした。小木は「毎日口内炎が凄いの」と言い、何を食べているのか？という質問に「お菓子、お菓子しか食べない」と答えた。田中が、小木はすしが好きだったのでは？と聞くと「すしは、最近行けるようになった」と言い、その理由は17歳の一人娘の留学だと語った。