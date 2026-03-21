音楽シーンの第一線で長きにわたり輝きを放ち、米国の音楽賞で殿堂入りを果たしたシンガーソングライター八神純子。プロデューサーでありベーシストの後藤次利とともに紡ぐクラブ・ツアー「TheNightFlight」を今年も6月2、3日にビルボードライブ大阪で開催する。前回に続き、日本音楽界を代表するミュージシャンが集結し、ステージごとに趣を変える斬新かつ緻密なアレンジによって、楽曲は新たな表情をまとい、時を越えて