ＴＢＳ系「熱狂マニアさん！」が２１日に放送され、東京０３・飯塚悟志、ウエンツ瑛士がＭＣを務めた。この日は「コンビニｖｓスーパー！３キロ痩せるには何日間？春の３大検証ＳＰ」。おかずクラブ・ゆいＰ、りんごちゃんが検証した。ゆいＰは以前にも同番組のダイエット企画に二度挑戦し、合計１１・８キロの大減量に成功したが、この日の登場時に測定すると１１６・８キロに。前回のダイエット後から６・６キロもの衝撃リ