犬が『交通事故』に遭ってしまったら…二次被害を防ぐための適切な手順とは？ 考えるだけで恐ろしいことですが、犬の交通事故は決して他人ごとではありません。散歩中の首輪・リード抜けやパニックによる道路への飛び出し、夜間の視認性低下が主な原因です。 愛犬が交通事故に遭ってしまった…！そういったときに飼い主さんとしてすべきことは何でしょうか。後続車にもう一度はねられてしまったり、パニックに陥った愛犬