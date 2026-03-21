投げてもらったボールが隙間に入ってしまい、取れなくなってしまった犬の表情が「思わず笑ってしまう」と反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で4万2000回再生を突破し、「めっちゃこっち見てるｗ」「無言の圧がかわいすぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：犬のためにボールを投げた結果→隙間に入り、取れなくなってしまい…思わず吹き出す『表情』】 ボールが隙間に入