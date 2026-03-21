極めて狭い「ミニPA」首都高速や阪神高速といった都市高速には、立地の制約からPAなどの休憩施設が多くありません。あっても狭いものがほとんどですが、極めつけに狭いのが、阪神高速のその名も「ミニPA」と名づけられた2か所でしょう。 【ええっ!?】これが「本気でミニ」なミニPAです（地図／画像）ひとつが、12号守口線上りの森小路ミニPA（大阪市旭区）、もう一つが17号西大阪線上りの弁天町ミニPA（同・港区）です。どちら