リングドッグを務めたフレンチブルドッグの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で4万7000回再生を突破し、「これだからフレブル好き」「我が道を行ってて草」「場は最高に温まったね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『どこいくねーんｗ』犬が結婚式でリングドッグをした結果→式場が笑いに包まれた『まさかのハプニング』】 わんこと一緒に結婚式 TikTokアカウント「o