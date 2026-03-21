犬の死亡原因で最も多いのは？ かつては、犬の死因の第1位は「フィラリア症」でしたが、予防薬の普及により現在は劇的に減少しています。現在の犬の死因の第1位は「循環器系疾患（心不全等）」、第2位は「がん（腫瘍）」、第3位は「腎不全」です。 飼育環境の変化やドッグフードの質の向上、獣医療の進歩などによって犬の寿命は飛躍的に延び、今や平均寿命は14歳前後となっています。長寿化は大変喜ばしいことですが、高