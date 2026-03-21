【ビギナー歓迎。いま知っておきたい最新カメラ事情】最近、20代を中心に独特の雰囲気がレトロでエモいと人気を集めているのがフィルムカメラ。 今回は“今、新品で買えるもの”だけを実際に編集部員が使用し、それぞれのカメラの魅力と作例を紹介。連載「趣味カメラの世界」で監修・執筆をされているプロカメラマンの田中利幸さんを交えて、アナログだからこその写真の楽しみ方を再確認していきます。田中利幸（たなかとしゆき）