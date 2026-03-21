２大会ぶり３度目の優勝だ。オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、日本はオーストラリアと対戦。17分に浜野まいかがマークした１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。敗れた豪州は、最後まで果敢な攻撃を繰り出して日本を苦しめたが、相手の粘り強い守備を崩せず。準優勝で終わった。試合後のフラッシュインタビューで、FWのメアリー・ファウラーは「チームを、選手たちをとても誇りに思います。この