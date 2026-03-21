ニルス・ニールセン監督率いる日本女子代表は３月21日、女子アジアカップの決勝で、開催国のオーストラリア女子代表と対戦した。立ち上がりから相手に攻め込まれるも、粘り強く守り抜いたなでしこジャパンは17分、浜野まいかのゴラッソで先制点を奪う。その後も相手の猛攻を受けたが、集中力を切らさずに戦い抜き、１―０で勝利。２大会ぶり３度目の栄冠を手にした。この結果は、日本に準決勝で敗れ、ベスト４で大会を去った