現地３月21日に開催されるプレミアリーグの第31節で、三笘薫が所属する12位のブライトンが、遠藤航が故障離脱中の５位リバプールとホームで対戦する。この一戦に先立ってスターティングメンバーが発表され、前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前線のサンダーランド戦を欠場した三笘がベンチ入りを果たした。 主力アタッカーが長期離脱にならなかったのは、日本代表にとっても朗報だ。プレミアリーグ王者との一戦