大相撲春場所は14日目。津幡町出身の幕内、欧勝海の結果です。前頭11枚目の欧勝海は十両3枚目の大青山との一番。立ち合いで変化を見せ突き落としで4勝目をあげました。22日の千秋楽は前頭13枚目の翔猿と対戦します。