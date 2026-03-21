21日夕方、石川県かほく市で住宅を焼く火事が発生し現在も消防による消火活動が続けられています。また、小松市では住宅1棟が全焼し男性1人がけがをしました。午後5時15分ごろかほく市木津で「家で火事が起きている」と付近の人から消防に通報がありました。火は1時間あまりでおおむね消し止められ、警察によりますと出火当時、家の中に住民がいたとみられるものの逃げ出し、けが人はいないということです。一方、正午前、小松市大