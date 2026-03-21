現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月17日に回答があった千葉県在住76歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：76歳男性同居家族構成：本人、妻（75歳）住居形態：賃貸居住地：千葉県リタイア前の雇用形態：公務員リタイア前の年収：800万円現在の預貯金：100万円これまでの年金加入期間：不明現在受給している年金額（月額