親子で楽しみながら食の大切さを学ぶイベントが金沢市内で開かれ、農家との交流やクイズなどを通して地元食材への理解を深めていました。食のチカラプロジェクトと題したこのイベントは、身近な食について学ぶことで国産食材への関心を高めてほしいと日本青年会議所が企画したものです。21日は小学生や園児とその保護者ら約50人が集まり、国産食材を使った調理体験やクイズなどを通して楽しく食について学んでいました。参加した児