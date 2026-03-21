◇女子AFCアジアカップ決勝 日本 1-0 オーストラリア(21日、オーストラリア)2大会ぶり3度目のアジア杯を制覇した女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督が、試合後にインタビューに応じ選手たちを称えました。試合は1-0の接戦。終盤は開催国で会場サポーターからの力を受け、オーストラリアが猛攻を仕掛けるも日本のディフェンス陣が体を張って無失点で勝利しました。ニールセン監督は「予想したとおり五分五分