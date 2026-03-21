“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。ファイナルステージ進出の3人が出そろった。お抹茶と今井らいぱちが、同じ619点で並び、3位のドンデコルテ渡辺銀次が655点となった。【写真】ファーストステージで…漫談で魂の叫びを行った渡辺銀次過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、なな