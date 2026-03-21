日本―オーストラリア前半、先制ゴールを決め喜ぶ浜野（中央）＝シドニー（共同）【シドニー共同】サッカー女子のアジア・カップは21日、シドニーで決勝が行われ、日本が1―0で開催国オーストラリアを下し、2大会ぶり3度目の優勝を果たした。前半17分にMF浜野（トットナム）の豪快なミドルシュートで先制。パワーを生かした相手の猛攻を、体を張ってしのいだ。今大会6ゴールを挙げた植木（ウェストハム）は得点王に輝いた。