◇NTTジャパンリーグワン1部第12節東京ベイ59―35浦安（2026年3月21日東京・江東区夢の島競技場）東京ベイは、浦安との「千葉ダービー」で快勝し、10勝目を挙げた。前半20分までに4トライを挙げて優位に進め、計9トライ。勝ち点を50に伸ばし、前日に今季2敗目をした神戸を勝ち点で3点上回って、2位となった。フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（HC）は、いきなり28点を先行した序盤を「入りがよかった」と振り返った。ラッ