ノア２１日の京都大会で、ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４２）組が、Ｖ３戦（４月１２日、名古屋金城ふ頭アリーナ）で対戦する黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ＆政岡純を挑発した。内藤とＢＵＳＨＩはこの日「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」のＲＹＵＳＥＩ、アンヘル・レイエスと組んでＫＥＮＴＡ、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、鶴屋浩斗組と対戦。試合は８人