大相撲春場所１４日目（２１日、大阪府立体育会館）、大関安青錦（２１＝安治川）が関脇霧島（２９＝音羽山）に快勝。星を７勝７敗の五分に戻し、カド番回避に望みをつないだ。霧島が勝てば優勝、安青錦のカド番が確定する大一番で大関が意地を見せた。安青錦は頭を低く下げながら左前まわしをつかむと、下手投げを一閃。霧島が崩れ落ち、土俵にヒザについた。安青錦は「中に入れて良かったです。（優勝がかかった）相手より