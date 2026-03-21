【モデルプレス＝2026/03/21】ハロー！プロジェクトのメンバーが集結する毎春恒例のイベント「Hello! Project ひなフェス 2026」が、3月20〜21日に千葉・幕張メッセ 国際展示場1ホールで開催された。両日とも昼夜2部制で行われ、全4公演で2万1000人を動員。メンバー復帰や新メンバー発表、新曲初披露など、トピックも様々となった全公演の模様をダイジェストで紹介する。【写真】フレッシュなモー娘。新メンバー◆ハロプロメンバー