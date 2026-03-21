栃木県那須塩原市の地方競馬教養センターで３月２１日、第１０７期騎手候補生９人が騎手課程修了記者会見を行った。今年は岩手で通算９２９勝を挙げた菅原俊吏元騎手を父に持つ菅原吏久人さん（１８）＝船橋＝など、北海道、船橋、金沢、愛知、兵庫、高知、佐賀でデビューを迎える。１７日に騎手免許試験合格が発表されたばかりのニューフェイスたちは、晴れやかな表情でジョッキーとしての抱負を語った。塚本直之さん（１８）