「サッカー・女子アジア・カップ決勝、日本１−０オーストラリア」（２１日、シドニー）女子日本代表「なでしこジャパン」が開催国のオーストラリアを下し、２０１８年以来、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。日本は前半１７分、ゴール正面左のペナルティーエリアのすぐ外でボールを受けた浜野まいかが振り向きざまの右足シュートをゴール右隅に決めて先制。圧巻のミドルシュートで敵地のファンを沈黙させた。後半は体格