日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が21日に放送され、人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」で巨人のプロ2年目・荒巻悠内野手（23）が吉川大幾内野守備兼走塁コーチ（33）から沖縄キャンプ中の失態を暴露され、直接謝罪する場面があった。この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」で、今回はその後編。巨人ナインは辻岡義堂アナウンサー（39）から次々に直撃を受けた。そのなかで辻岡アナはコーチ