「男女Ｗ優勝戦」（２１日、多摩川）安田吉宏（３９）＝１０１期・三重・Ｂ１＝が２日目１Ｒで、イン武田正紀（埼玉）を１周２周で差し切って連日の白星を挙げた。「Ｓが決まりましたね」と苦手な多摩川のＳを克服し笑みがこぼれた。エンジンのパワーは上々。「足はいいですよ。全体的にひと段階上にいる感じ。初日とほぼ同じペラでいったので、エンジンがいいのでしょう」と好感触。ただ「Ｓの起こしが一定しない。質のいい