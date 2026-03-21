夫婦間で人格を否定する言葉を浴びせられることは、深刻なモラハラやDVに該当する可能性があります。「お前はダメな人間だ」「何をやっても無駄」といった暴言は、配偶者の自尊心を破壊し、精神的暴力として大きなダメージを与えます。本記事では、人格否定の具体的な言葉例から加害者の心理、適切な対処法まで詳しく解説します。一人で悩まず、専門家への相談も含めた解決策を見つけましょう。【写真】「毎晩求められて…」認知症