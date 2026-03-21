衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第7話「もったいない」じゃない！【編集部コメント】出ました、お義母さんのいきすぎた節約思考……！さすがのフミカさんもコウセイさんを通さずその場でやめるよう言いましたが、ど