福岡市博多区の博多座で21日夕「桜の木」が「満開」を迎えた。と言っても大道具スタッフが手がけたアート作品。高さ5メートルの自然木を配し、200本の造花を飾り付けている。26日まで楽しめる。市植物園で22〜26日に開かれる「福岡フラワーショー」を盛り上げる試み。市内の華道家集団「HANAARTKATAYAMA」が桜やツバキの生花を添え、非日常空間を表現した。夜は照明スタッフの演出でライトアップする。福岡の桜の開花は