AKB48の元メンバーでタレントの板野友美がプロデュースするアイドル「RoLuANGEL」（ロールエンジェル）が21日、公式サイトを更新。板野成美の卒業と新居稚菜の一時休養を伝えた。【写真】アイドルグループ卒業への思いをつづった板野成美姉は板野友美「この度、メンバーの板野成美は、本年8月の誕生日をもちましてRoLuANGELを卒業し、新たな道へ進むこととなりましたので、ご報告申し上げます」と公表。「これまでの活動にお