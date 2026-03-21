陸上・十種競技の元日本王者としてバラエティーなど多方面で活躍中のタレント・武井壮（52）が21日までに、自身のXを更新。亡き兄への思いをつづった。【画像】「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ」亡き兄への思いつづった武井壮の投稿武井は「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ、一緒に仕事したり、旅行したり、飯も食ったり語り合ったりきっと素敵な時間を共有できてたはずだと思う」と、24歳で亡くなった兄へ