２１日午前１１時３０分頃、群馬県上野村乙母で、通行人から「山林が延焼している」と１１９番があった。多野藤岡広域消防本部などによると、けが人や人家の被害は確認されていない。県は陸上自衛隊に災害派遣を要請した。県危機管理課によると、午後２時半時点で１万５０００平方メートルを焼いた。群馬、長野両県のヘリと、陸自のヘリ計３機が日没まで放水活動を行ったが、午後６時時点で延焼は続いている。