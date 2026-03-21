◇大相撲春場所14日目○安青錦（下手投げ）霧島●（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）少々拍子抜けの展開になってしまった。霧島が安青錦に敗れたところで、豊昇龍が横綱の意地を見せて琴桜に勝って、千秋楽まで優勝争いがもつれることを期待したが、あっけない幕切れとなってしまった。横綱といえども巨体の琴桜を相手にがっぷり組んでしまっては、簡単には勝てない。しかも、強引に投げにいって巻き替えられ、相