【その他の画像・動画等を元記事で観る】毎週木曜深夜0:26〜MBS/TBS系列全国28局にて放送中のTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」の最終回が3月26日(木)にいよいよ放送！そんな最終回放送直前の21:00より、歴代オープニング/エンディングテーマソングを集めたプレイリストのリスニングパーティー「#呪術廻戦音楽祭」が開催決定した。プレイリストに収録されている楽曲は、2020年10月〜2021年3月に放送された第1期「呪胎戴天編」