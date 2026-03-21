【その他の画像・動画等を元記事で観る】『三ツ星カラーズ』、『ひとりぼっちの〇〇生活』など、TVアニメ化も果たした大人気漫画を手掛けるガールズコメディの名手・カツヲが新境地に挑んだ『#ゾンビさがしてます』が、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて10月より毎週土曜夜11時30分〜放送決定！ティザービジュアル＆ティザーPVが公開、さらにメインキャスト＆スタッフが解禁となった。本作は、「コミック電撃だいお