女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）の近影を披露した。「JJに最近の写真送ってとLINE」大維志さんは25年8月、留学のため渡米したことが話題を集めた。木下さんは「JJに最近の写真送ってとLINEして、届いたのがこれです」といい、大維志さんのソロショットを公開した。「目の周り黒くない？と返信した