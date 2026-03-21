ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「風」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】ここはファンタジーの世界。あなたは魔法学校の生徒です。今日は、強い風を使った魔法を教えてもらっています。さて、あなたが強い風を自由に使えるとして、どん