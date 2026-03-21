3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月16日（月）の放送では、春からの新生活を前に、不安を抱えながらも前向きに歩もうとする韓国人のリスナーから届いたメッセージを紹介しました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗＜リスナーから