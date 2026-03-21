スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月15日（日）の放送では、他人の言動に傷つきやすく、すぐに距離を置いてしまうという女性の悩みに、江原が「傷つくことのポジティブな意味」を説きました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私は自尊心が低く、傷つきやすいのです。他人の言動で傷つ