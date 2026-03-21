◆センバツ第３日▽１回戦専大松戸４―０北照（２１日・甲子園）昨秋の関東４強の専大松戸（千葉）が、明治神宮大会出場校の北照（北海道）を下し、３年前の８強超えへ向けて好発進。千葉県勢センバツ５０勝、甲子園通算１５０勝目となる白星を挙げた。持丸修一監督は７７歳１１か月での甲子園勝利。７７歳以上では２３年夏２回戦で、近江（滋賀）に７９歳３か月で勝利した阪口慶三監督（大垣日大）に次ぐ年長、センバツでは