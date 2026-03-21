日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした今大会。８度目の決勝となったルシファー吉岡は７番手で登場。国語の先生に扮して学生時代の合コンでの王様ゲーム体験をネタにした。会場の爆笑を誘ったが、ネタを終えた後「途中で息が切れてきて。すごく年を感じました。肺活量ですね」と