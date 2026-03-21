人気のヘルシー食材「高野豆腐」で作る満足おかず 一見すると肉料理に見えるのに、肉をまったく使っていない驚きのレシピをご紹介！ 使うのは高野豆腐。とてもヘルシーだけれど食べごたえはバッチリです。 まるでミートボールみたいな豆腐団子ダイエッターにもおすすめ！高野豆腐の唐揚げ青のりの風味が食欲をそそるおいしさやさしい味わいで野菜の旨味もたっぷりご飯が進むおいしさ！作りおきもOK使い道いろいろ！和にも洋にも