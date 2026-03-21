ブレイキンで世界トップの選手が集うワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で開催され、予選が終了。団体戦で競う注目の「クルーバトル」は４強が決定し、世界トップブレイカーで結成された「ＢｏｄｙＣａｒｎｉｖａｌ」が、順当に本戦へ駒を進めた。京都の名門「ＢｏｄｙＣａｒｎｉｖａｌ