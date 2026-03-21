◇プロ野球オープン戦 巨人3-0楽天(21日、東京ドーム)巨人の坂本勇人選手がオープン戦1号を放ち、勝利に貢献しました。初回にキャベッジ選手の先頭打者ホームランで先制した巨人。以降はランナーを出しながらも得点を奪えず、1-0のまま試合が進みます。それでも6回、左腕の泰勝利投手から先頭の中山礼都選手がヒットで出塁。続く坂本選手はカウント1ストライク2ボールから、「カウントが打者有利だったので、まっすぐを打ちに行け