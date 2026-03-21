“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。8番手の九条ジョーの点数が出たタイミングで、暫定1位の今井らいぱちに続いて、暫定2位のドンデコルテ渡辺銀次がファイナルステージ進出を決めた。【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀