お手頃価格の家具や生活雑貨で人気のニトリ。実は最近、着るだけで疲労回復をサポートすると話題の「リカバリーウェア」も販売しているのをご存じでしょうか。特殊素材を使ったウェアで、就寝時やリラックスタイムに着用することで体をケアできると注目されています。しかもニトリなら、手に取りやすい価格なのが魅力。今回は、春夏シーズンに活躍するニトリのリカバリーウェアおすすめ3選を紹介します。サラッとしていて着心地抜