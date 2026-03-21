中日ドラゴンズは、昨年のドラフト育成1位・牧野憲伸投手を支配下登録すると発表し、20日に会見を行った。牧野は昨季オイシックスで、先発として無四球完封勝利を記録したほか、シーズン途中からリリーフに転向し、最速153キロも計測。そして育成1位で中日ドラゴンズに入団した。 3月1日には、本拠地・バンテリンドームでの初登板を迎え、オープン戦ながら、1回を投げ3奪三振とアピールしていた。