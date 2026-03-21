SUPER BEAVERが、全国ホール＆アリーナツアー『SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 ～ ラクダの人生、ゴーゴーゴー ～』を7月より開催する。 （関連：SUPER BEAVERはなぜここまでの躍進を遂げた？挫折から得た“あなた”に向き合う姿勢） 本情報は、本日3月21日に大阪城ホールにてツアーファイナルを迎えた『SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラ