「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）が3月27日に配信1周年を迎えるにあたり、1st Anniversary特設サイトおよび記念動画が3月19日に公開された。 （参考：【画像あり】キャンペーンの詳細） あわせて、1周年を記念した各種カウントダウンキャンペーンの実施、「白雪姫」をテーマにしたアプリ内イベントの開催、全国5都市でのポップアップイベントの実施が発表されてい